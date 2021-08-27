НМГ призвала игроков рынка присоединиться к созданию социально значимого контента

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Национальной медиа группы (НМГ) Светлана Баланова призвала участников медиарынка поддержать манифест компании и взять ответственность за создание социально значимого контента. Об этом она заявила в рамках второй Российской креативной недели.

Ранее НМГ опубликовала манифест в области корпоративной социальной ответственности, согласно которому холдинг взял на себя обязательства создавать и продвигать контент, влияющий на позитивные социальные изменения.

"Мы хотели бы пригласить других игроков медиарынка к нам присоединиться", - сказала она на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики", модераторами который выступили директор Роскультцентра и Российской креативной недели Марина Абрамова и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

По словам Балановой, холдинг планирует организацию питчингов и конкурсов, позволяющих режиссерам, сценаристам и продюсерам показывать свои идеи и работы в области социально значимого контента. Так, до конца 2022 года НМГ планирует организовать питчинги социально значимых идей, организовать не менее трех образовательных мероприятий для творческой молодежи, произвести не менее 10 единиц медийного контента на социально значимые темы.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.