Число заражений коронавирусом в Петербурге за неделю сократилось на 22%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге за неделю сократилось на 22%, что позволило перевести ряд больниц в штатный режим. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Эпидситуация позволяет нам переводить городские стационары в штатный режим. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22 %. Коэффициент распространения инфекции - 0,85 при нормативе "единица". Поэтому мы можем вернуть часть городских больниц, задействованных для лечения больных ковидом, к плановому режиму работы", - процитировали Беглова в пресс-службе администрации города по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В частности, с 24 августа к плановой работе вернулась городская больница № 33, с 1 сентября в штатный режим перейдет Николаевская больница. С 1 сентября в Медицинском университете имени Павлова и в Центре имени Алмазова будут закрыты все инфекционные койки. Прием плановых больных возобновили Медицинский университет имени Мечникова, 442-й Военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии.

Сейчас помощь больным с COVID-19 оказывают 12 городских и 5 федеральных стационаров. На сегодняшний день свободно более 30% инфекционных коек.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины в городе прошли 1,5 человек, завершили цикл - 1,4 млн. В Петербурге работают 166 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 42 мобильных пунктах вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 572 557 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 548 797 человек, умерли 20 443. За последние сутки в городе выявили 1395 случай заражения.