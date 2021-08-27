Более 37 млн россиян завершили курс вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных - более 37 млн человек", - сказала она.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам Голиковой, достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года.