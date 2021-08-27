В июле из-за коронавируса умерли 44,1 тыс. человек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Коронавирус стал основной причиной смерти 44 128 случаях, из них в 38 922 вирус был идентифицирован, а в 5 063 он предполагался. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

За аналогичный период 2020 года, согласно данным, от коронавируса как основной причины умерли в 7,3 раза меньше людей - 6 084. При этом, по данным оперативного штаба, в июле 2021 года было зарегистрировано 23 349 летальных исходов из-за COVID-19.

Коронавирус не являлся прямой причиной смерти, но оказал существенное влияние на 1 449 случаев в июле 2021 года, еще в 4 844 случаях вирус был идентифицирован, но на смерть не повлиял.

По уточненным данным за июнь 2021 года, коронавирус стал основной причиной смерти в 23 780 случаях, из них в 20 447 он был подтвержден, а в 5 825 предполагался. В 897 случаях вирус ускорил смерть, а в еще 2 766 он был идентифицирован, но существенно влияния не оказал.