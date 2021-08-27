Голикова: смертность в июле в России выросла на 18,6% из-за роста заболеваемости ковидом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Смертность в России в июле 2021 года выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, что связано с существенным подъемном заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,6%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах Российской Федерации. Весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19", - заявила она.

Голикова добавила, что, по оперативным данным, за прошедшие дни августа, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года, смертность в России остается на прежнем уровне. "При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией", - уточнила она.

Согласно данным Росстата, опубликованным на сайте ведомства в пятницу, в России в июле 2021 года умерли 215,3 тыс. человек, что на 33,8 тыс. больше, чем в июле 2020 года, когда за месяц было зарегистрировано 181,5 тыс. летальных исходов.

Число смертей из-за коронавируса за июль 2021 года составило 44,1 тыс., что в 7,3 раза больше, чем в июле 2020 года (6,08 тыс.).