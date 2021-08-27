Естественная убыль населения РФ за семь месяцев 2021 года составила 512,5 тыс. человек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Естественная убыль населения в России с января по июль 2021 года включительно составила 512,5 тыс. человек. Это почти на 200 тыс. превышает показатель аналогичного периода 2020 года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По информации ведомства, за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения составила 316,3 тыс. человек.

С января по июль 2020 года в России родились 811,7 тыс. человек, а умерли 1,128 млн, тогда как в 2021 году - 802,8 тыс. и 1,315 млн соответственно.