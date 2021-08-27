В "Лефортово" Фургалу и другим заключенным запретили журналы с фотографиями женщин

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Администрация СИЗО "Лефортово" запретила экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу журналы, в которых содержатся женские фотографии. Об этом ТАСС сообщила член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, посетившая изолятор.

"В ходе посещения "Лефортово" мы узнали, что Фургалу и всем остальным заключенным изолятора запретили читать журналы, содержащие изображения женщин. Причину этого решения нам не разъяснили",- сказала она.

Ранее сообщалось, что администрация СИЗО "Лефортово" в Москве запретила заключенным изолятора спать днем. Заключенные, в том числе Фургал, также выразили недовольство, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.