В число победителей премии "Инновация" вошел проект-реакция на пандемию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Обладателей российской государственной премии в области современного искусства "Инновация" 2021 года назвали в пятницу в Нижнем Новгороде, передает коррепондент ТАСС. Награду в номинации "Куратор года" получили Анна Буали, Анастасия Буланова, Алина Стуликова и Ольга Шишко с онлайн-проектом "100 способов прожить минуту", который задуман как реакция на пандемию коронавируса и ситуацию локдауном.

Проект инициировали кураторы направления "Пушкинский XXI" Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в марте 2020 года. "В рамках проекта художники, кураторы и искусствоведы делились своим опытом осмысленного проживания времени. Сайт "100 способов прожить минуту" включал в себя три раздела. Участники "Медиакарантина" создавали видео, фото, подкасты, визуальные схемы, гиды, эскизы, в которых учили пользователей собственным методам "приручения" времени. Герои раздела "Время: категория созерцания" рассказывали о произведениях искусства, посвященных уединению и замедлению времени. Раз в неделю в рамках "Цифрового обмена" проходили онлайн-трансляции произведений медиаискусства от крупнейших мировых художников", - сообщили организаторы.

Награду "Художник года" получил Сергей Филатов за выставку "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура", она объединила в тотальную саунд-инсталляцию реконструкции старых произведений художника и специально созданные звуковые скульптуры. Награду "Проект года" вручили проекту "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России" (ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург). Выставка была посвящена кинетизму - значимому художественному направлению 1960-1970-х годов.

Художница Елизавета Коновалова победила в номинации "Новая генерация" с проектом "Свобода. 1919. 2020". На выставках Коноваловой результаты исторических и антропологических исследований принимают форму инсталляций, отметили организаторы премии. Лучшим "Образовательным проектом" стала выставка и публичная образовательная программа "Иди" пермского музея современного искусства Permm.

В номинации "Региональный проект" лучшей признали выставку "Прометей космического века", посвященную казанскому художнику, писателю и ученому Булату Галееву. "Книгой года" стала работа Андрея Смирнова об экспериментальной звуковой культуре России и СССР первой половины ХХ века.

Наряду с конкурсными были учреждены две специальные номинации. Премию "За вклад в развитие современного искусства" получил художник Николай Полисский, резиденция которого располагается в деревне Никола-Ленивец Калужской области, где создаются масштабные инсталляции при участии артели местных мастеров. Награду "За поддержку современного искусства России" вручили петербургскому благотворительному фонду культуры и искусства "Про Арте" и создателю фонда Елене Коловской. Фонд появился в 1999 году и получил известность благодаря в том числе фестивалю "Современное искусство в традиционном музее".

Выставка в новом формате

Выставка премии прошла в нижегородском "Арсенале" в новом формате. Если раньше она проходила после вручения премии и посетители знали имена победителей, то в этом году выставка открылась задолго до награждения номинантов. Таким образом, зрители видели работы до оценки жюри.

"Премия "Инновация", как вы знаете, единственная в нашей стране государственная премия в области современного искусства. И как любая премия - это такой вариант среза актуального состояния современного искусства. Было очень важно найти общий знаменатель, общую историю, которая помогла нам это сделать. Таким знаменателем для меня как для куратора стала тема образовательного поворота. Тенденция, которая в западной критике начинается с 2005-2006 годов и в нашей стране становится более актуальной в последние годы", - рассказала куратор выставки Дарья Ткачева.

По ее словам, суть так называемого образовательного поворота заключается в том, что кураторские и художественные практики в последнее время все чаще обращаются к теме знания: что оно представляет, кто и как может знаниями обмениваться, какую роль могут играть художественные и культурные институции, а также художник сам по себе.

"И, конечно, это объемная тема, которая включает в себя и художественные исследовательские стратегии, это и вопрос пересмотра отношений художник - зритель, как учитель - ученик. Граница между образованием и культурой, образованием и искусством становится все более зыбкой, она меняется. Мне увиделось, что каждый проект так или иначе откликается на эту общую мировую тенденцию. Она воплотилась в таком нашем решении", - добавила куратор выставки.

О премии

"Инновация" - государственная премия в области современного искусства. Миссия премии - поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. Организатором является Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Премия учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2019 года "Инновация" проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород - Арсенал) совместно с правительством Нижегородской области.