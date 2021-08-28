Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Православные верующие в субботу, 28 августа, отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое завершает череду 12 важнейших праздников церковного года.

Празднование Успения начинается во всех православных храмах накануне с всенощного бдения. Праздничное богослужение началось вечером в пятницу в храме Христа Спасителя в Москве. По традиции священники в этот день одеты в голубое облачение - цвет Девы Марии, а храмы украшаются белыми цветами - символом чистоты и непорочности.

Успение - означает засыпание, успокоение, а применительно к этому дню - смерть Богородицы. Однако христиане отмечают его как праздник. По словам митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), церковь установила этот день не как день горести и скорби, а как день радости и ликования.

"Смерть соединила ее с ее возлюбленным Сыном - Господом Иисусом Христом, которому она служила всю свою жизнь. Пресвятая Богородица явила нам величайший пример того, какой может быть человеческая жизнь и человеческая смерть. Своим Воскресением Христос победил смерть. Своим Успением Пресвятая Богородица доказала, что смерть может быть праздником - переходом от жизни временной к жизни вечной, возвращением души человека к Богу", - пояснил владыка в своем фильме, опубликованном к празднику Успения в соцсетях.

Согласно церковному календарю, Успение всегда отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю). Это последний из 12 важнейших праздников православного церковного года. Он завершает второй по строгости Успенский пост, который продолжался с 14 по 27 августа.

История праздника

Почитание Богородицы, включая праздники, посвященные событиям жизни Девы Марии, началось в христианстве сравнительно поздно, в V веке. А праздник Успения появился только в VI веке при византийском императоре Маврикии.

Согласно писанию, после распятия Христа Дева Мария поселилась в доме Иоанна Богослова, одного из учеников Христа. За три дня до смерти к ней явился архангел Гавриил и сообщил о скором окончании ее земной жизни. Узнав об этом, в Иерусалим начали съезжаться христиане, а также с разных концов света вернулись апостолы. Принять душу Девы Марии, согласно преданию, явился сам Господь. На православных иконах Христа часто изображают у погребального одра Богородицы с младенцем на руках - символом души, рожденной для новой небесной жизни.

После смерти ученики Христа положили тело Девы Марии в гроб, который поместили в пещеру, завалив вход камнем. Однако через три дня, когда апостол Фома, не присутствовавший на церемонии погребения, попросил разрешения проститься с Богородицей, апостолы в пещере обнаружили только пустой гроб с плащаницей (погребальной тканью). В тот же день Пресвятая Дева предстала учениками Христа в небесном сиянии, окруженная ангелами, и обратилась к апостолам со словами: "Радуйтесь! - ибо я с вами во все дни".

Народные традиции

Успение в России совпадает с жатвой хлеба. Поэтому традиционно в праздник верующие приносили в храмы зерна и колосья для благословения нового урожая. 29 августа также отмечается Хлебный, или Ореховый, Спас, также связанный с освящением готового хлеба и сезоном сбора орехов.

Ранее верующие также отметили Медовый Спас - начало Успенского поста, совпадающее со временем сбора меда, и Яблочный Спас - народное название праздника Преображения Господня, который приходится на период созревания яблок, груш и других фруктов.