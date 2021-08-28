Эксперт: долгое восстановление обоняния чаще всего наблюдается у молодых женщин

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Обоняние после перенесенной новой коронавирусной инфекции в некоторых случаях может восстанавливаться год и более. Чаще всего долгое восстановление наблюдается у молодых женщин, сообщила ТАСС профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что с возрастом у многих чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов снижается, поэтому люди в возрасте реже жалуются на такие последствия COVID-19. "Безусловно, если вкусовые ощущения искажены, то в ряде случаев людям приходится менять свои пристрастия к тем или иным продуктам", - добавила она.