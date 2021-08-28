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Пандемия COVID-19

Минсельхоз США сообщил о первых в мире случаях коронавируса у оленей

Вирус подтвержден у белохвостых оленей в штате Огайо
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.

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Согласно заявлению, размещенному на сайте, специалисты ведомства подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. "Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2", - подчеркивается в тексте.

Ведомство отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.

Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. "Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким", - подчеркивают в министерстве.

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