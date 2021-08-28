Оружие, из которого убили бандита Билли Кида, продано на торгах в США за $6 млн

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Револьвер, из которого 140 лет назад убили американского бандита времен Дикого Запада Билли Кида, ушел с молотка на торгах аукционного дома "Бонэмс" в пятницу за чуть более чем $6 млн.

Шестизарядный револьвер "Кольт" одинарного действия, известный также под названием "Миротворец", оценивался экспертами ориентировочно в $3 млн, однако был продан за $6,03 млн с учетом комиссии аукционного дома. Именно из этого оружия, которое до недавнего времени было частью коллекции Джима и Терезы Эрл из штата Техас, шериф Пэт Гарретт застрелил Билли Кида в 1881 году. Чета Эрл около 50 лет собирали огнестрельное оружие и другие культовые предметы времен Дикого Запада, однако Джим ушел из жизни в 2019 году, и семейство решило распродать коллекцию.

Уроженец Нью-Йорка Уильям Генри Маккарти, впоследствии ставший известным как Билли Кид, находился в розыске за убийство восьми человек в штатах Аризона и Нью-Мексико. Шериф Гарретт выследил его после многомесячной погони на ранчо в поселении Форт-Самнер (штат Нью-Мексико) и застрелил 14 июля 1881 года. Через год шериф опубликовал биографию Кида. История об одном из самых известных разбойников Дикого Запада нашла отражение в таких фильмах, как "Пэт Гарретт и Билли Кид" (1973) и "Молодые стрелки" (1988).

Помимо этого, "Винчестер" модели 1873 года, который Кид украл при побеге из здания суда, ушел с молотка за $375 тыс. Как отмечает аукционный дом, этому оружию знаменитый преступник "доверял больше всего" и с подобной же моделью "Винчестера" он сделал единственную фотографию, которая сохранилась до наших дней.