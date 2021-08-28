Глава Минздрава Бразилии назвал неуместным введение ковид-паспортов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 августа. /ТАСС/. Введение ограничений на посещение общественных мест не привитыми от коронавирусной инфекции гражданами неуместно. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога.

"Считаю это требование неуместным. Совершенно неуместным. Что нам нужно, так это протоколы безопасности. Нужно обеспечить безопасность населения и проводить вакцинацию, что мы и делаем", - сказал он.

По его мнению, данная мера, о введении которой накануне объявили крупнейшие мегаполисы страны Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, не будет дополнительно стимулировать людей прививаться от COVID-19. "Население Бразилии хочет привиться", - утверждает министр. Он добавил, что федеральные власти также выступают против того, чтобы штрафовать граждан за отказ носить маски, а организации - за невыполнение антиковидных ограничений, введенных на муниципальном уровне.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент Минздрав распределил свыше 230 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса около 58,5 млн жителей страны, почти 127,8 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,7 млн человек). По количеству летальных исходов (более 578 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.