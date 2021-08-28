Первые заморозки в Московском регионе могут быть в начале сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первые ночные заморозки могут ударить по Москве в конце первой декады сентября. Согласно климатическим наблюдениям, самой ранней датой их наступления является 6 сентября, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Заморозки по Москве могут начаться в первой декаде сентября, в конце декады. То есть они в это время не исключены и не являются чем-то неординарным", - рассказала она.

По словам Макаровой, самой ранней датой наступления ночных заморозков в столице в настоящее время является 6 сентября. "Москва теплеет и теплеет, поэтому дата первых ночных заморозков может отодвигаться, конечно", - отметила метеоролог.

Макарова сообщила, что переход среднесуточной температуры через 0 градусов в Москве происходит обычно лишь в ноябре. Однако и этот период может смешаться из-за того, что климат в России активно меняется в связи с глобальным потеплением.