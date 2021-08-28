В школах Хабаровского края установят 100 спортплощадок на деньги федерального бюджета

ТАСС, 28 августа. Власти Хабаровского края создадут 100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО в средних образовательных учреждениях региона. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства края. На финансирование работ направили 150 млн рублей из федерального бюджета.

"В краевых образовательных учреждениях будут оборудованы 100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО. Они появятся в 19 краевых коррекционных и 81 муниципальной школах. В этом году при участии врио губернатора Михаила Дегтярева из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере 2 млрд рублей. Из них 150 млн ушло на оснащение спортивных площадок", - говорится в сообщении.

Одна из таких площадок до начала учебного года появится в школе-интернате №4 Хабаровска. Здесь обучаются 212 детей, 46 из них - это сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Они являются постоянными участниками и победителями краевых соревнований в рамках Специальной олимпиады России.

Как сообщил ранее ТАСС заместитель директора центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края - руководитель регионального центра тестирования ГТО Олег Колотовкин, мероприятиями по подготовке и сдаче испытаний комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Хабаровском крае охватят более 2,5 тыс. человек в селах и поселках. Всего по итогам первого полугодия в Хабаровском крае нормативы ГТО сдали 1 090 человек, а зарегистрировались для сдачи - свыше 9 тыс. В 2020 году норматив выполнили более 6,6 тыс. человек.