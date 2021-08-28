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В школах Хабаровского края установят 100 спортплощадок на деньги федерального бюджета

На финансирование работ направили 150 млн рублей

ТАСС, 28 августа. Власти Хабаровского края создадут 100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО в средних образовательных учреждениях региона. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства края. На финансирование работ направили 150 млн рублей из федерального бюджета.

"В краевых образовательных учреждениях будут оборудованы 100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО. Они появятся в 19 краевых коррекционных и 81 муниципальной школах. В этом году при участии врио губернатора Михаила Дегтярева из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере 2 млрд рублей. Из них 150 млн ушло на оснащение спортивных площадок", - говорится в сообщении.

Одна из таких площадок до начала учебного года появится в школе-интернате №4 Хабаровска. Здесь обучаются 212 детей, 46 из них - это сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Они являются постоянными участниками и победителями краевых соревнований в рамках Специальной олимпиады России.

Как сообщил ранее ТАСС заместитель директора центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края - руководитель регионального центра тестирования ГТО Олег Колотовкин, мероприятиями по подготовке и сдаче испытаний комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Хабаровском крае охватят более 2,5 тыс. человек в селах и поселках. Всего по итогам первого полугодия в Хабаровском крае нормативы ГТО сдали 1 090 человек, а зарегистрировались для сдачи - свыше 9 тыс. В 2020 году норматив выполнили более 6,6 тыс. человек.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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