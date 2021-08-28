Эксперт: тенденций, что какой-то другой штамм коронавируса вытеснит "дельту", пока нет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Дельта-штамм коронавируса на сегодняшний день получил максимальное распространение во всем мире, поэтому именно он пока представляет глобальную опасность. Предпосылок для распространения других штаммов пока нет, сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"На основании анализа данных GISAID - международной базы данных, предоставляющей открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV2 - в настоящее время видно, что дельта-штамм получил практически глобальное распространение во всем мире. В Южной Америке до последнего времени превалировал штамм "гамма", но и он сейчас активно вытесняется штаммом "дельта", который начинает преобладать уже и там. Все остальные геноварианты коронавируса на планете выявляются менее чем в 10% случаев. Поэтому пока глобальную опасность представляет только штамм "дельта". Пока каких-либо предпосылок или тенденций к распространению других штаммов нет", - рассказала она.

При этом Пшеничная отметила, что во всем мире продолжается очень активный эпиднадзор за коронавирусом, а также наращиваются темпы вакцинации, "так как только через приобретение невосприимчивости к SARS-CoV2 есть шансы предотвратить или снизить риски образования новых штаммов".

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.