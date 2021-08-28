Теплый воздух Средиземноморья прогреет морскую воду на курортах Кубани до 27 градусов

ТАСС, 28 августа. Горячий воздух, который в последние выходные лета будет поступать из Средиземноморья и Южной Европы, прогреет морскую воду на курортах Краснодарского края до 27 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие дни над территориями Юга России установится так называемый юго-западный ведущий поток, благодаря которому в южные регионы будет поступать хорошо прогретый воздух из Средиземноморья, Южной Европы и Северной Африки. Повышение температуры воздуха и, соответственно, морской воды будет обусловлено этим процессом. Особенно высокие для конца лета - начала осени температуры будут на Кубани, где вода в Черном море в районе Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи прогреется до 26,5, до 28 градусов", - сказал он.

Морская вода у берегов Крыма будет прохладней - 24-26 градусов, но это также благоприятные значения для конца августа, что создаст комфортные условия для отдыха туристов.

В последние выходные лета в регионах Юга России будет солнечно и сухо. Самая жаркая погода прогнозируется в Краснодаре: в субботу - 34-35 градусов, в воскресенье - до 36-37 градусов. В Сочи немного прохладнее - около 30-31 градуса.

В Ялте в субботу потеплеет до 28-30 градусов, в воскресенье - до 31-33 градусов. В Симферополе в субботу воздух прогреется до 30 градусов, в воскресенье - до 34 градусов. В Ростове-на-Дону выходные дни - 32-34 градуса, в Ставропольском крае - 31-33, в Элисте - до 33 градусов, в Астрахани - 33-35 градусов.