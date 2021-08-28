Более 260 млн рублей направят многодетным семьям на Алтае для подготовки детей к школе

БАРНАУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Алтайского края направят в 2021 году более 260 млн рублей на выплаты многодетным семьям для подготовки детей к предстоящему учебному году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной защиты региона.

"На 2021 год в краевом бюджете на финансирование денежных выплат для подготовки к школе детей из многодетных семей предусмотрено более 262 млн рублей. Они предоставляются на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды, спортивной формы, а также товаров, необходимых для посещения занятий. Единовременная выплата для подготовки к школе первоклассника составляет 7,5 тыс. рублей, учащегося второго - 11-го классов - в размере 5 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на учете в органах социальной защиты населения края в настоящее время состоят 30 тыс. 409 многодетных семей, в которых воспитываются более 102 тыс. детей в возрасте до 18 лет.

Такая мера поддержки реализуется в регионе с 2011 года за счет средств краевого бюджета. В 2020 году выплаты на общую сумму почти 270 млн рублей получили 50 тыс. 750 детей.