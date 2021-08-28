Власти Пермского края заявили о не устраненных нарушениях норм безопасности в 175 школах

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края завершили внеплановые проверки всех объектов образования региона, почти в каждом седьмом из них выявили нарушения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования края.

"Проверки образовательных учреждений завершены, в частности, на предмет антитеррористической защищенности. Из более чем 2 тыс. объектов на 310 выявлены замечания. На 135 объектах замечания касались организации пропускного режима (отсутствие удостоверения охранника, должностной инструкции и до просроченных лицензий на частную охранную деятельность). В настоящий момент замечания устранены", - ответили в ведомстве.

При этом на 175 объектах замечания за лето устранить не удалось "из-за затратности мероприятий". Например, в некоторых школах требуется ремонт ограждения, в этом случае необходимо составить проектное решение и затем определить источник финансирования. Средства на эти цели выделяются из местного бюджета, при этом в краевом бюджете заложили порядка 100 млн рублей на софинансирование.

Вместе с тем в школах проходят проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Всего на это в 2021 году выделили более 1,7 млрд рублей, что на 250 млн больше, чем годом ранее. 1 сентября двери откроют более 2,2 тыс. объектов образования.

Меры безопасности в школах края усилили после стрельбы в казанской школе, где 11 мая погибли девять человек и еще 24 пострадали. Во внеплановых проверках участвовали не только сотрудники министерства образования, но также Росгвардии и МВД.