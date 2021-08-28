В сибирских школах протестируют роботов-учителей

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Тестирование роботов для обучения школьников робототехнике, программированию и другим дисциплинам планируется начать в октябре-ноябре 2021 года в нескольких школах Сибири. Оно будет проводиться в течение ближайшего учебного года, сообщил ТАСС директор компании iVoice technology, выступающей одним из разработчиков проекта, Андрей Заворин.

"В рамках проекта в 2021 году мы планируем запустить до пяти единиц, чтобы обеспечить стадию доработки программы. За этот учебный год у нас должна быть полностью апробирована и внедрена программа по обучению, она будет адаптирована на базе нескольких якорных школ. 15 октября - 1 ноября мы планируем первоначальный запуск этого проекта", - рассказал Заворин.

Он пояснил, что главной составляющей робота является программный продукт, разработанный консорциумом компаний, в который входит iVoice technology. Он позволяет применять робота как помощника учителя и как интерактивное учебное пособие, на котором школьники могут осваивать языки программирования. Робот оснащен голосовым управлением, владеет несколькими иностранными языками.

"Робот сможет заниматься преподаванием робототехники и программирования, а также многих специальных дисциплин, например, машинное обучение, нейронные сети, 3D-моделирование, вэб-программирование, дизайн. Он может быть участником других учебных занятий, в частности, языковой подготовки, а также выступать лектором или экзаменатором практически любых предметов", - пояснил Заворин, отметив, что помимо изучения различных дисциплин, может быть полезен во внеклассной работе. Например, ему можно запрограммировать какую-либо роль для школьных праздников.

Первые роботы появятся в новосибирском лицее "Надежда Сибири" и одной из школ Кузбасса, еще несколько учебных заведений для тестирования разработчики рассчитывают определить в ближайшее время. По итогам учебного года технологию доработают и, ее можно будет широко применять в учебных заведениях. Заворин подчеркнул, что аппаратную часть роботов-прототипов изготовила китайская корпорация UBTech Robotics, однако, разработка совместима и с другими платформами, в том числе российскими.