Свердловская киностудия планирует снять документальный фильм о Екатеринбурге и его жителях

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свердловская киностудия планирует снять документальный фильм о Екатеринбурге, рассказав о его жителях и их жизни. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Российской креативной недели креативный продюсер киностудии Евгений Григорьев.

Ранее министерство культуры России сообщало о перезапуске работы киностудии и назначении ее нового гендиректора - им стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Отмечалось, что одна из задач перезапускаемой киностудии - увеличение числа выпускаемых картин.

"Сейчас разработали <…> проект, <…> и мы будем снимать [документальный] фильм-альманах. <…> Это осознание себя, почему мы живем здесь, как мы здесь живем. "Кто мы, откуда мы, куда мы идем?" - это вопрос вообще всех людей в XXI веке", - рассказал Григорьев, уточнив, что в съемках примут участие сами горожане. Сроки реализации проекта он не назвал.

Собеседник агентства отметил, что также в рамках проекта "Код города" команда киностудии совместно с медиапарком "Южный регион" ранее сняла такой фильм о Ростове-на-Дону.

Свердловскую киностудию открыли в 1943 году, на ней сняли более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Фест-форум "Российская креативная неделя", который включает более 300 мероприятий и затрагивает 14 индустрий, начал работу 26 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения форума на мероприятиях выступят более 700 спикеров. Организаторами мероприятия являются ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.