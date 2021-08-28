В Словакии стартовал мотопробег в память антигитлеровского восстания и советских воинов

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Мотопробег, приуроченный к 77-й годовщине Словацкого национального восстания в годы Второй мировой войны (началось 29.08.1944 года) и в память советских воинов-освободителей, проходит в Словакии. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь посольства РФ в республике Владислав Куликов.

"Мотопробег JAZDA SLOBODY ("Пробег свободы"), организованный гражданским объединением "Мотоциклисты Словакии" по случаю 77-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания и освобождения страны бойцами Красной армии, проходит с 24 по 29 августа на всей территории Словакии, - отметил он. - Активисты объединения еще в мае, к 76-й годовщине Победы над гитлеровским Третьим рейхом, провезли через территорию России, Белоруссии, Словакии и Чехии частицу Вечного огня, взятого в Москве с Могилы Неизвестного Солдата. На словацком участке маршрута, по состоянию на текущий период, удалось зажечь свечи от Вечного огня в более чем 600 населенных пунктах республики".

В рамках проходящего мотопробега, как сказал Куликов, запланировано посещение более 30 словацких населенных пунктов. В них возлагаются венки к памятникам красноармейцам и участникам Словацкого национального восстания. Там же зажигаются свечи от частицы бережно хранящегося активистами Вечного огня.