В Дагестане 87% педагогов прошли вакцинацию от COVID-19

МАХАЧКАЛА, 28 августа./ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в преддверии нового учебного года прошли около 90 % педагогов Дагестана. Об этом в субботу ТАСС сообщил врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

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"Мы понимаем, что у наших педагогов с наступлением нового учебного года существует определённый риск подхватить тот или иной вирус. Поэтому на сегодня у нас вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в преддверии нового учебного года прошли 87% педагогов Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только вакцинация даст возможность 1 сентября начать полноценный образовательный процесс во всех учебных заведениях региона.

Ранее сообщалось, что линейки в школах Дагестана пройдут 1 сентября только для первоклассников на открытом воздухе.