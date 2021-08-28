Дом Советов в Калининграде планируют демонтировать за счет инвестора

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Демонтаж здания Дома Советов из двух 21-этажных башен в историческом центре Калининграда пройдет за деньги инвестора. Дата начала работ зависит от сроков заключения инвестконтракта, сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

"Предполагается, что все работы по демонтажу здания и развитию территории будут проведены на средства инвестора в соответствии с условиями инвестиционного контракта, в котором также будут определены их сроки", - сказал Алиханов.

Власти Калининградской области выкупили здание Дома Советов у прежних владельцев в июле 2019 года почти за 400 млн рублей. Вместе с сооружением выкупили площадку вокруг него с общим строительным объемом около 120 тыс. кв.м. Это дало возможность решать вопрос развития этой территории, отметил губернатор. Ранее это было практически невозможно, поскольку участок находился в аренде на 49 лет у собственника.

Первоначально планировался ремонт сооружения с последующим размещением в нем в том числе структур областного правительства, но после оценки состояния здания в 2020 году, проведенной научно-исследовательским центром "Строительство", приняли решение о его демонтаже. "В своем нынешнем виде здание признано непригодным и опасным для дальнейшей эксплуатации. Специалисты центра выявили порядка 170 дефектов, вызванных, по оценкам экспертов, отсутствием консервации недостроенного здания, многолетним климатическим воздействием, вандализмом, дефектами при изготовлении и при производстве строительно-монтажных работ. <...> В связи с этим принято решение о демонтаже здания и дальнейшем развитии этой территории в рамках концепции, разработанной питерским архитектурным бюро "Студия 44", - уточнил калининградский губернатор. Демонтаж сооружения займет ориентировочно около года. Строительство новых объектов - до четырех лет.

Концепция, разработанная "Студией 44" и представленная, в том числе градостроительному совету Калининграда, предлагает разбить всю территорию, окружающую Дом Советов, включая само сооружение, на три соединяющиеся зоны. Это археологический парк, на площадке, где располагался замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС, административная часть и торговая, кулинарная площадка с ресторанами, кафе. В археологическом парке предполагается развитие зеленой зоны с элементами, напоминающими об истории места без какой-либо застройки. В остальных частях помимо здания областного правительства планируется возвести офисный центр, гостиничный комплекс, апартаменты, парковки.

О Доме Советов

Дом Советов представляет собой две 21-этажные башни. Строительство комплекса начали в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%, современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, но так и не использовали.

По заказу Корпорации развития Калининградской области провели оценку рыночной стоимости восьми объектов, формирующих комплекс с Домом Советов в нынешнем виде. Их рыночная стоимость оценили в 831,1 млн руб., включая 446,1 млн - Дом Советов, 367,3 млн - земельный участок 49,7 тыс. кв.м.