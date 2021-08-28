Запрет на работу фуд-кортов и детских комнат сняли в Сыктывкаре и Ухтинском районе Коми

ТАСС, 28 августа. Работа фуд-кортов и детских комнат возобновится в Сыктывкаре и Ухтинском районе республики Коми. Соответствующие изменения внесли в Указ Главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

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"Работа расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общественного питания (за исключением услуг по реализации готовой продукции "на вынос, а также услуг, оказываемых организациями общественного питания с собственным залом обслуживания посетителей"), и детских игровых комнат возобновляется", - говорится в сообщении.

Запрет на культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия в Республике Коми продлили до 30 сентября.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 27 августа выявили 62 395 случаев новой коронавирусной инфекции, полностью выздоровели 52 561 человек. Суточный прирост составил 248 случаев, всего под медицинским наблюдением находятся 8092 человека.