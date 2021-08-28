Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил калужан с 650-летием города. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"История города создавалась многими поколениями ваших земляков - отважных воинов и искусных мастеров. Ее бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей", - говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что Калугу "по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский".

"Сегодняшняя Калуга - красивый, благоустроенный, гостеприимный город с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность, он устремлен в будущее", - отмечается в телеграмме.

Официальным годом основания Калуги считается 1371 год, когда город был впервые упомянут в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут 28 августа.