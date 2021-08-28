Минздрав сообщил об исправности всех аппаратов ИВЛ в клинической больнице №3 в Ярославле

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Все аппараты искусственной вентиляции легких в клинической больнице №3 Ярославля исправны, работают в штатном режиме, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ.

"Реанимация и аппараты ИВЛ продолжали работать во время происшествия. В Клинической больнице №3 все аппараты ИВЛ исправны, в достаточном количестве, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В Минздраве также добавили, что на данный момент больница работает в штатном режиме. "Возгорание возникло в отдельной палате не в "красной зоне". Сотрудники больницы ликвидировали возгорание своими силами, но из-за произошедшего задымления сработала пожарная сигнализация, в результате чего была отключена подача кислорода в блоке, где находилась палата. На состояние пациентов отключение кислорода в отдельной палате не повлияло", - отметили в ведомстве.

"На данный момент семь пациентов переведены в Клиническую больницу им. Семашко в Ярославле. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент Клиническая больница №3 работает в штатном режиме", - заключили в министерстве.

По данным пресс-службы правительства области, в пятницу в 22:09 поступило сообщение о задымлении в отделении клинической больницы № 3, очаг находился на первом этаже. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в отделении находились 80 пациентов с COVID-19. В момент ЧП сотрудники больницы эвакуировали 76 человек, при этом аппараты ИВЛ не отключались.

По данным регионального ГУ МЧС, рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе нарушение правил эксплуатации электроприборов, также не исключается версия неосторожного обращения с огнем при курении.