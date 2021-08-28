Старейшая жительница Италии умерла в возрасте 112 лет

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Старейшая жительница Италии Мария Олива умерла в возрасте 112 лет. Как сообщило в субботу агентство ANSA, она ушла из жизни у себя дома в городке Пьяцца-Армерина (остров Сицилия), где прожила всю жизнь.

Свой 112-й день рождения Мария отметила 16 апреля. У нее было восемь детей, из которых сегодня живы пятеро, и 58 внуков и правнуков. По данным агентства, в 2018 году она встретилась с Папой Римским Франциском во время его пастырского визита на Сицилию.

Теперь титул самой пожилой жительницы Италии переняла Ида Дзоккарато, которую итальянские СМИ называли старейшей жительницей северной области Венето. 24 мая этого года она отпраздновала свой 112-й день рождения.