Умерла член СПЧ Мария Большакова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова скончалась в возрасте 72 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте СПЧ в субботу.

"28 августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова. Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память! О времени и месте прощания сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Мария Большакова родилась 1 июля 1949 года. В 1993 году она создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого впоследствии была образована организация "Союз семей военнослужащих России". В 2006-2010 годах Большакова входила в состав Общественной палаты РФ. С 2011 года она была членом СПЧ. Большакова является лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (2019 год), награждена знаком отличия "За благодеяние" (2015) и имеет ведомственные награды Минобороны РФ.