В Москве построят многоуровневую транспортную развязку в районе станции метро "Мамыри"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Многоуровневая транспортная развязка появится в районе станции "Мамыри" Троицкой линии метро, которая строится в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В районе станции "Мамыри" будущей Троицкой линии метро построят многоуровневую транспортную развязку. Уже согласован соответствующий проект. Также запланировано переустройство инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомосковского округа является важной частью работы правительства Москвы. Так, в рамках утвержденных проектных решений создадут съезды к торговому центру "Фуд сити" и станции метрополитена "Мамыри" с двумя путепроводами, а также площадки для обслуживания путепроводов и насосной станции.

Во время строительства транспортной развязки сделают направленный съезд с Калужского шоссе, который пройдет над путепроводом. Он будет иметь раздельные съезды к торговому центру "Фуд сити" и станции метро "Мамыри". На них будет организовано одностороннее движение транспорта. Съезд к торговому центру соединит дублер Калужского шоссе в сторону МКАД и существующую автостоянку, сам он будет соединен с подъездной дорогой к станции метро "Мамыри".

"Вдоль Калужского шоссе и его дублера обустроят технические тротуары и площадки для обслуживания путепровода, а также подъездные дороги к насосной станции. Кроме того, установят дорожные знаки, ограждения, информационные дорожные указатели, нанесут дорожную разметку. Специалисты сформируют автоматизированную систему управления дорожным движением при помощи стратегического детектора транспорта, камер видеонаблюдения и табло отображения информации. Среди дополнительного оснащения - детектор радиолокационного типа и поворотная аналоговая видеокамера", - поясняется в материале.

"Мамыри" - станция мелкого заложения с двумя вестибюлями: наземным и подземным. Троицкая линия метро пройдет от станции "Крымская" Московского центрального кольца (она будет связана пересадкой со станцией "Севастопольский проспект") до Троицка. В ее составе будет 16 станций, длина составит почти 40 км. Ожидается, что ежедневно новой линией смогут пользоваться около 100 тыс. пассажиров.