В школах 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей. При этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в субботу.

"С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Кравцов подчеркнул, что никаких планов о переходе на дистанционное обучение у министерства нет. "Хочу сказать, что у нас нет никаких планов [о переходе на дистанционное обучение]. Мы рассматривали [эту] меру только как вынужденную", - сказал он.

Министр при этом отметил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения. "Еще раз подчеркиваю, что соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очный учебный год. Понятно, что каждый регион принимает свои решения, могут быть свои особенности", - сообщил министр.

Обучение в очном формате

Только соблюдение противоэпидимиологических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции позволит продолжить обучение в школах в очном формате в новом учебном году, сообщил Кравцов.

"С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

"Соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очно учебный год", - отметил Кравцов.

Он напомнил, что аналогичные меры соблюдались и в прошлом учебном году.