Шмелева предложила создать платформу с доступной научной инфраструктурой для ученых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила создать платформу с доступной инфраструктурой для ученых, сообщили в пресс-службе ОНФ.

"Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня", - сказала Шмелева, слова которой привели в пресс-службе.

По мнению Шмелевой, российской науке нужно избавиться от "местечковости" и обеспечить высокую академическую научную мобильность.

"Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей", - считает Шмелева. Она отметила, что такой опыт уже реализуется в "Сириусе", где для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к инфраструктуре.

По словам Шмелевой, примером может стать промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, оценке результатов прикладных исследований.

По предложению президента РФ Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка "Единой России" на выборы в Госдуму.