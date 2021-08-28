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Эксперт: иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина при этом добавила, что лучше вакцинироваться, чтобы не болеть
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Иммунитет человека после перенесенной коронавирусной инфекции сильнее и лучше защищает от возможного повторного заражения, чем после вакцинации. Об этом в субботу сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в эфире телеканала "Россия-24".

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"Иммунитет после болезни более сильный, более напряженный. Он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения", - сказала она, отвечая на вопрос, в чем заключается отличие иммунитета после болезни от иммунитета после вакцинации.

По словам Драпкиной, антительный ответ от вакцинации будет меньше, чем от перенесенного ковида. "Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал. Другое - это вирус только, например, на S-белок, или, если это "Эпивак", то только на фрагменты этого S-белка, или, если это "Ковивак", - на инактивированный вирус", - отметила она.

При этом эксперт добавила, что лучше вакцинироваться, чтобы не болеть.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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