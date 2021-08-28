Синоптики предупредили о заморозках до минус пяти градусов в шести регионах России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заморозки до минус пяти градусов прогнозируются в Тюменской, Омской, Курганской областях с 29 августа по 2 сентября, с 29 до 31 августа заморозки до трех градусов мороза ожидаются в Архангельской и Вологодской областях, в Иркутскую область заморозки до минус двух градусов придут 29 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

"Заморозки ожидаются 29 августа - 2 сентября на юге Тюменской области и в Омской области (температура ночью минус пять - ноль градусов)", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в этот же период заморозки до минус пяти градусов прогнозируются в Курганской области. 29 августа заморозки до минус двух градусов ожидают Иркутскую область. Кроме того, в период с 29 по 31 августа в Архангельской и Вологодской областях прогнозируется до трех градусов мороза.