Кравцов опроверг информацию о недопуске к обучению в школе непривитых от COVID-19 учеников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг информацию о недопуске на занятия в школах в РФ непривитых от коронавируса учеников.

"Сразу скажу, это неправда. Во-первых, у нас не зарегистрирована еще вакцина для детей, идут исследования. Поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы", - сказал он в субботу в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

При этом, по словам министра, для сохранения здоровья детей вакцинацию важно пройти их родителям. "Многие учителя сами добровольно походят вакцинацию. Я сам вакцинировался. Все прекрасно понимаем, что для сохранения здоровья, я и к родителям обращаюсь, желательно пройти вакцинацию. Это существенно снизит все риски и сохранит здоровье ваших детей", - подчеркнул он.