Примерное типовое расписание для школ появится в 2022/2023 учебном году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в 2022 году предоставит школам примерное учебное расписание на год с учетом эффективного распределения предметов. Об этом сообщил в субботу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

"Мы сегодня обсуждаем и в следующем году обязательно сделаем примерное расписание-рекомендации для школ, в котором эффективно распределены те или иные предметы с учетом [рекомендаций] физиологов, Роспотребнадзора", - сказал он.

Кравцов также добавил, что каждая школа сама будет принимать решение относительно смены расписания согласно рекомендациям или его сохранения в прежнем формате.

Кроме того, по словам министра, решение о введении пятидневного или шестидневного режима обучения должно исходить из традиций и особенностей той или иной школы. "Родители вместе с учителями могут определить то или иное решение, в зависимости от того сельская это школа или городская, в зависимости от класса. <...> С федерального уровня было бы неправильно сказать, что все переходят на пятидневное или шестидневное обучение", - отметил он.