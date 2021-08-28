Фальков заявил, что школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными и объективными

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ужесточение требований к проведению школьных олимпиад не предполагает создание искусственных сложностей для участников, оно направлено на то, чтобы олимпиады стали максимально прозрачными и объективными. Об этом в субботу сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее министр заявил, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить.

"Ужесточение во благо. Не стоит понимать превратно - как создание искусственных препон, сокращение их количества или ужесточение участия. Желательно увеличивать количество олимпиад, они все должны быть одинаково прозрачны и объективны. На это существует сегодня запрос", - сказал Фальков на Российской креативной неделе.

Министр добавил, что ужесточение также предполагает высокий уровень проведения олимпиад. "Это значит, что независимо от того, на какую олимпиаду ты заявляешься и побеждаешь, ты понимал, что твой коллега, который точно так же участвовал в другой олимпиаде, - ему не было легче, он точно так же объективно прошел эту историю. Но при этом, еще раз повторю, надо увеличить количество возможностей, чтобы количество олимпиадников росло, мы полностью эту историю поддерживаем, в новых форматах. Это то направление, которое нам кажется перспективным", - пояснил он.

Ранее в интервью телеканалу РБК Фальков заявил, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить. По его словам, решение проблемы вузов, где количество студентов-стобалльников и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, можно решить за счет увеличения количества топовых вузов с жесткими требованиями к олимпиадам, а также за счет изучения результатов ЕГЭ.