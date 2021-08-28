МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию для прохождения обучения, вскоре начнется их активный заезд. Об этом в субботу сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Вчера оперативный штаб под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию <...> Сейчас мы его разошлем в вузы <...>. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - сказал он на Российской креативной неделе.

Фальков также пояснил журналистам, что иностранные студенты в этом году смогут полноценно учиться в российских университетах.