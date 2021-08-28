Кравцов заявил, что ИЗО и физкультуру не планируется выводить в факультатив в школе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нет необходимости выводить такие предметы, как изобразительное искусство, физкультура, музыка и труд, в факультатив в российских школах, но стоит подумать, как сделать их интереснее для детей, заявил в субботу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Все предметы важны, в том числе и те предметы, о которых вы сказали: труд, изобразительное искусство, музыка, физкультура. Несмотря на то, что этих предметов нет в итоговой аттестации, они дают возможности [для] всестороннего развития школьников. Обозначено в одной из национальных целей развития страны гармоничное всестороннее развитие личности. Поэтому я, честно говоря, не считаю необходимым выводить их в факультатив, они у нас есть в расписании", - сказал министр в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Как отметил Кравцов, при этом стоит обратить внимание на современные подходы к преподаванию этих дисциплин и сделать уроки более интересными и "живыми". "Рособрнадзор проводил в свое время такие исследования оценки качества образования по этим предметам. Было очень много предложений по совершенствованию в том числе и физкультуры", - сказал министр.

Как добавила в свою очередь заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова, с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по ИЗО, музыке и физической культуре может выставляться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет - незачет". По ее словам, решение, по какой системе оценивать, находится в компетенции образовательной организации. Однако эти предметы все равно остаются в базовой программе и не выводятся в факультатив.