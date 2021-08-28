{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская креативная неделя

Фальков: тотальное дистанционное обучение в вузах ведет к снижению качества образования

При этом министр науки и высшего образования России отметил, что в высшем образовании без потери для качества могут быть элементы удаленной работы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исследование, проведенное в вузах РФ, показало, что тотальное применение дистанционного формата обучения в высших учебных заведениях в период пандемии привело к снижению качества образования, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Первый вывод - тотальный дистант неприемлем, он однозначно ведет к снижению качества высшего образования. Второй вывод - в высшем образовании без потери для качества в разумных пределах могут быть элементы удаленной работы. <…> Третий вывод - надо работать по контуру цифровой работы университетов", - сказал министр на сессии Российской креативной недели.

Он добавил, что подробный аналитический доклад "Качество образования в пандемию" министерство представит на следующей неделе. Министр отметил, что это "результат серьезной кропотливой научной работы", в которой приняли участие 12 исследовательских команд из разных университетов, они опросили 36 тыс. студентов, более 20 тыс. преподавателей и 900 родителей.

Теги
РоссияФальков, Валерий НиколаевичРоссийская креативная неделя
В Минпросвещения заявили, что скоростной интернет во всех школах РФ появится к концу года
Останется 1% школ, к которым провести интернет невозможно, они получают его через спутник, отметила заместитель главы ведомства Анастасия Зырянова
Читать полностью