{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы заявили, что планы на выступление Линдеманна на "Спасской башне" в силе

В гостиницу к солисту Rammstein в Тверской области ранее пришли сотрудники силовых структур. Причина их визита пока не известна

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе смотра.

"Все выступления пройдут в соответствии с заявленной программой, никаких отмен, в том числе специальных гостей, не планируется", - ответили организаторы.

Ранее сообщалось, что в гостиницу к Линдеманну в Тверской области пришли сотрудники силовых структур в штатском, причина их визита пока не известна.

Солист Rammstein должен выступить на фестивале "МакЛарин за Родину" в Тверской области 29 августа. Организатором фестиваля является основатель холдинга "Афанасий" Максим Ларин. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил, что праздник с участием мировой звезды он устраивает в честь своего 50-летия, а также 45-летия холдинга.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего выступления на музыкальном фестивале в Твери.

Во Франции неизвестные расписали антисемитскими лозунгами стену кладбища
Председатель совета региона Гранд-Эст Жан Роттнер призвал власти страны принять меры против распространения этой идеологии
Читать полностью