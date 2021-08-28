В Минздраве заявили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 500 тыс. несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом, являются школьниками. В целом, школьники находятся в группе риска по развитию тяжелых форм COVID-19, сообщил в субботу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай

"Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов. <....> Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции. На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, - это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции", - сказал он ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

"Поэтому крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся, важно, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно коронавируса", - заключил Салагай.