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В Минпросвещения заявили, что скоростной интернет во всех школах РФ появится к концу года

Останется 1% школ, к которым провести интернет невозможно, они получают его через спутник, отметила заместитель главы ведомства Анастасия Зырянова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Все российские школы получат доступ к скоростному интернету к концу 2021 года. До конца 2024 года также в каждом классе планируется обеспечить доступ к WiFi, сообщила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

"К концу 2021 года все школы будут подключены к скоростному интернету. При этом сельские школы будут подключены со скоростью 50 мегабит в секунду, городские школы - 100 мегабит в секунду. У нас останется 1% школ, к которым провести интернет невозможно. Они получают его через спутник", - сказала она в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Зырянова отметила, что до 2024 года также в каждом классе российских школ появится WiFi. "До 2024 года будет проведена разводка интернета для того, чтобы WiFi появился в каждой аудитории, в каком классе, каждом помещении, где можно проводить занятия", - сообщила она.

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