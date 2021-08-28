Антиковидные санитарные правила в школах России будут действовать до конца учебного года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Санитарные правила в образовательных организациях, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будут действовать до конца 2021/2022 учебного года, сообщила в субботу начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

"Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате. Санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году до конца учебного года", - сказала она в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

По ее словам, срок действия таких правил будет зависеть от эпидемиологической ситуации, соблюдения рекомендаций населением и темпов вакцинации.

В соответствии с правилами все образовательные организации должны организовать входной фильтр с термометрией, задействовать по возможности все входы, обеспечить усиленный дезинфекционный режим, а перед началом учебного года провести генеральную уборку, сообщила Шевкун.

"Линейки 1 сентября необходимо провести между классом или параллелями на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты для родителей", - добавила представитель Роспотребнадзора.