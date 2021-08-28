Роспотребнадзор предупредил организаторов фестиваля в Твери об антиковидных ограничениях

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил организаторов гастрономического фестиваля "МакЛарин за Родину" с участием лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Тверской области об антиковидных ограничениях на проведение массовых мероприятий, действующих в регионе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в настоящий момент на территории региона действуют ограничения на проведения массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых не должна превышать 500 человек.

"Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна - [Анара] Рейбанда, что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Силовики пришли к нему перед фестивалем в Твери, организованным руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным.

В свою очередь сам организатор фестиваля сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят следственные действия у него в холдинге. Они останавливают все машины с тонировкой, охраняют холдинг от приезда любых групп. По его словам, репетиция перед возможным выступлением на фестивале солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна пока не проводилась.

Фестиваль "МакЛарин - за Родину" запланирован на 29 августа в Твери.