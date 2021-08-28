В "Сенеже" началась "Битва сезонов" среди лучших участников конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 200 лучших участников прошлых сезонов конкурса "Лидеры России" начали "Битву сезонов" на площадке мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщила в субботу пресс-служба организаторов конкурса.

"На участие в "Битве сезонов" было подано более 1,4 тыс. заявок, из которых мы выбрали лучших из лучших по достижениям после конкурса. Сегодня здесь собрались 198 лидеров, каждый сезон представляют по 66 участников. Конечно, главная задача не в том, чтобы сравнить сезоны между собой, а в том, чтобы дать возможность лидерам снова протестировать и оценить себя", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

По его словам, победители конкурса не только развиваются сами, "но и помогают развивать людей вокруг себя". "Многие лидеры занимаются наставничеством, волонтерством, создают социальные проекты", - добавил он.

В пресс-службе уточнили, что конкурсантов ждут встречи с наставниками, оценочные мероприятия, проверка своих компетенций, нетворкинг. "В ходе состязания конкурсантам предстоит принять участие в проблемно-аналитической деловой игре и решить кейсы наставников. По итогам будут определены победители в индивидуальном зачете, а также сезон-победитель по совокупности оценок всех участников сезона", - говорится в пресс-релизе.

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.

В общей сложности пройдет 13 финалов треков, так как в некоторых треках из-за большого числа участников предусмотрено несколько финалов в разных регионах страны. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые смогут поработать с ведущими управленцами.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа определились 106 победителей.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.