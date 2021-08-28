Патриарх Кирилл назвал греховным визит Варфоломея на Украину

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Посещение Константинопольским патриархом Варфоломеем Украины является греховным и малообъяснимым поступком, подрывающим единство православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на празднике Успения Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя в субботу.

"Да помогает Пречистая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что сегодня происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, и в чем-то успевают. И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова", - сказал патриарх.

Патриарх Варфоломей побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью проигнорировал.

Ранее УПЦ выступила против приезда Варфоломея. В церкви заявили, что это усугубит раскол на Украине. Константинопольский патриарх, поддерживает в стране Православную церковь Украины, созданную в 2018 году из двух неканонических религиозных организаций. После создания ПЦУ на Украине с новой силой начались столкновения на религиозной почве: происходят нападения на прихожан и священнослужителей, храмы УПЦ насильно переводят под юрисдикцию ПЦУ.