Фальков не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных направлений в вузах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков не поддержал предложение об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих в гуманитарные вузы. Об этом он заявил на сессии в рамках Российской креативной недели.

"Я не могу поддержать такое предложение - делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями", - пояснил Фальков, отвечая на идею, озвученную одним из студентов на сессии.

Он добавил, что считает неправильным отмену системы ЕГЭ для части абитуриентов, однако напомнил, что вузы сами имеют право вводить дополнительные испытания для поступающих на отдельные направления.

"Система, которая есть, не лишена недостатков, наверное, как и любая другая. Но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно простраивать свою траекторию и дальше учиться", - отметил министр. Он также подчеркнул, что систему экзаменов "можно и нужно совершенствовать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания".