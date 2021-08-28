В партии "Родина" заявили, что выступление Rammstein в Твери предварительно состоится

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выступление группы Rammstein на музыкальном фестивале в Твери, по предварительной информации, состоится, музыканты готовятся к репетиции, сообщила ТАСС в субботу представитель партии "Родина" Татьяна Калегина.

"По нашей информации, группа Rammstein готовится к репетиции, ее выступление на завтрашнем фестивале, по предварительной информации, состоится. Все санитарно-эпидемиологические нормы на мероприятии соблюдены", - пояснила Калегина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что солисту группы Тиллю Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Силовики пришли к нему перед фестивалем в Твери, организованным руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Как уточнила Калегина, Ларин является давним соратником партии, но данное мероприятие он устраивает лично в честь своего 50-летия и 45-летия холдинга.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего выступления на музыкальном фестивале в Твери.

В свою очередь сам организатор фестиваля сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят следственные действия у него в холдинге. Они останавливают все машины с тонировкой, охраняют холдинг от приезда любых групп. По его словам, репетиция перед возможным выступлением на фестивале Линдеманна пока не проводилась.