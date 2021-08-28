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В России создадут инклюзивные творческие лаборатории на базе учреждений культуры

В министерстве культуры отметили, что особое внимание уделяется творческому развитию детей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инклюзивные творческие лаборатории на базе ведущих учреждений культуры будут организованы в каждом регионе России. Об этом сообщила в субботу заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

"Особое внимание мы уделяем творческому развитию детей с ограниченными возможностями. Уже в этом году в каждом регионе мы создадим инклюзивные творческие лаборатории на базе ведущих учреждений культуры", - сказала она.

По словам Яриловой, эти лаборатории по всей стране дадут возможность овладеть навыками творческого предпринимательства - от идеи до ее реализации - каждому ребенку.

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